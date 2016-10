Homem incendeia residência em Itapetinga ao tentar destruir casa de moribundo

Uma casa pegou fogo na noite da última segunda-feira (17), em Itapetinga, sudoeste da Bahia, após o dono tentar incendiar uma casa de maribondos que estava no quarto dele. Segundo informações da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM/Itapetinga), o caso ocorreu na Rua Dermeval Soares Pinheiro, no Bairro Otávio Camões.

De acordo com a 8ª CIPM, o dono da residência, identificado pelo prenome Juvino, contou aos policiais que ficou fora de casa por dois meses, e quando retornou, encontrou a casa de maribondos no quarto onde dorme.

Ao tentar destruir os insetos utilizando fogo, as chamas atingiram a armação do telhado, que é de madeira, e se espelharam pela residência. Juvino, junto com vizinhos, tentaram apagar o incêndio, que só foi completamente debelado por volta das 21h, após a chegada de uma brigada voluntária, que utilizou um carro-pipa da prefeitura local. A cidade não possui Corpo de Bombeiros.

Apesar do incêndio ter sido considerado de grande porte pela polícia, e ter causado bastante estrago no imóvel, ninguém ficou ferido. Juvino chegou a ser atacado por um enxame de maribondos, mas não precisou ser hospitalizado.