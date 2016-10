Vereador é arremessado de carro e morre em acidente em Iaçu

O vereador reeleito da cidade de Iaçu, no centro-norte da Bahia, Rosival Braga Santos (PSC), conhecido como Val Cabeção, de 43 anos, morreu após ser arremessado do carro em que viajava, após um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (18).

O caso ocorreu na BR-116, trecho do município de Santa Terezinha, distante cerca de 130 km de Salvador. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a PRF, o político perdeu o controle do carro que dirigia no KM-511 da rodovia, por volta das 17h. O veículo capotou várias vezes e saiu da pista. A PRF suspeita que a vítima estava sem o cinto de segurança no momento do acidente.

Ainda segundo a PRF, o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus foi chamado para fazer a remoção do corpo, que passará por perícia.