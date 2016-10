Prefeitura de Gobernador Mangabeira abre concurso com salários de até R$ 13 mil

Estão abertas as inscrições do concurso público para preenchimento de 128 vagas na prefeitura de Governador Mangabeira, cidade localizada a cerca de 140 quilômetros de Salvador. As vagas são para profissionais de todos os níveis de escolaridade, e os salários variam entre R$ 900 e R$ 13 mil.

Os cargos são para Assistente Social CAPS, Biomédico, Educador Físico para Academia da Saúde e NASF, Enfermeiro, Enfermeiro PSF, Enfermeiro Trabalho, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico de diversas especialidades, Nutricionista NASF, Odontólogo CEO, Odontólogo PSF, Psicólogo CAPS, Técnico de Nível Superior do Fundo Municipal de Saúde, Técnico de Nível Superior para Vigilância Sanitária, Agente de Combate às Endemias, Agente de Saúde Pública, Auxiliar de Consultório Odontológico, Auxiliar de Farmácia, Instrutor de Informática, Técnico em Enfermagem, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Laboratório, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Radiologia, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Vigilância Epidemiológica, Técnico em Vigilância Sanitária, Motorista CNH “D” Ambulância da Emergência e Motorista CNH “D” Ambulância do SAMU.

As provas serão realizadas no município de Governador Mangabeira podendo ser aplicada também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município. A data provável para aplicação da prova é 13 de Novembro de 2016 (domingo), podendo ser aplicada em dois turnos a depender da estrutura do município, com horário e local a serem definidos e publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Governador Mangabeira, no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Governador Mangabeira e através da Internet.