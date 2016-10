Grafiteiros de todo o Brasil estão neste fim de semana em Feira

Será realizada, neste final de semana em Feira de Santana, a quarta edição de um dos mais importantes eventos de arte urbana do Brasil na atualidade, o Grafitti Arte Feira (GAF), que contará com a presença de cerca de 150 grafiteiros de 10 estados brasileiros e ainda dos Estados Unidos e de Portugal.

Os artistas vão dar cor e vida a um painel de aproximadamente 700 metros localizado no Centro de Cultura Amélio Amorim. O GAF 2016 terá um olhar especial voltado para a participação feminina na arte urbana.

Haverá uma oficina, no sábado (22), ministrada por grafiteiras e voltada especificamente para mulheres. As inscrições, gratuitas e limitadas, serão realizadas durante o próprio evento.

Também estão programados diversos shows musicais para o Grafitti Arte Feira. Na sexta-feira (21), a partir das 21 horas, na avenida Getúlio Vargas, será realizada, em parceria com o Feira Coletivo Cultural, a Sexta Black GAF com Roça Sound e Kaja Man.

No sábado, a partir das 14 horas, no Amélio Amorim, se apresentam D.O.X.A., Na Tora Baile System, Macgayver MC, The Dons (Don Guto e Don Maths) e Leo EZ. Já no domingo (23), a parte musical ficará por conta de Dimme Roots, DoisAs, TheDozze, Leo EZ e Roça Sound.

O Grafitti Arte Feira deste ano terá Praça de Alimentação, Feirinha de Artesanato e outras opções para o público. As atividades serão realizadas no sábado e no domingo sempre das 9 às 18h30 e são inteiramente gratuitas.

A quarta edição do GAF será realizada graças à participação decisiva de diversos parceiros, comprometidos com a arte: Feira Coletivo Cultural, Koala Estúdio, Oush Street Wear, You Odontologia, Speed – Educação e Tecnologia, Brooklyn Store, Matiz Cores e Tintas, Colégio Asas, Cervejaria Sertões Artesanal e Jovem Pan FM 100,9.



SERVIÇO

O que: Grafitti Arte Feira – GAF 2016

Quem: 150 grafiteiros do Brasil e do exterior e apresentações musicais

Quando: Sexta, sábado e domingo (21 a 23 de outubro)

Onde: Sexta, na avenida Getúlio Vargas, no estacionamento da You Odontologia, ao lado do restaurante Rancho Catarinense, às 21 horas. Sábado e domingo no Centro de Cultura Amélio Amorim, das 9 às 18h30

Quanto: Acesso inteiramente gratuito