O melhor argumento a favor de Lula é fornecido pela Lava Jato

No artigo escrito para a edição de ontem (18) da Folha de São Paulo, o ex-presidente Lula, além de toda aquela ladainha de que nada fez de errado e que é vítima de perseguição porque tirou milhões da pobreza junto com o PT, toca no argumento que denuncia um ponto realmente fraco das denúncias contra ele: a indigência das acusações que lhe são feitas, que contrastam com o gigantesco esquema de corrupção revelado sobretudo na Petrobrás.

“Salta aos olhos até mesmo a desproporção entre os bilionários desvios investigados e o que apontam como suposto butim do “chefe”, evidenciando a falácia do enredo”, argumenta o ex-presidente.

E salta aos olhos mesmo. Que espécie de chefe de esquema é esse, que vendo membros do segundo escalão da Petrobrás se esbaldarem com dezenas de milhões de dólares, contenta-se com um sítio e um triplex a beira-mar?

“Roubo é roubo”, alguém dirá com razão. O problema é que mesmo este roubo não se comprova, pois o apartamento era para ser de Lula mas não foi, já que houve desistência, ainda que motivada pelo vazamento da aquisição, noticiada como suspeita na época porque o prédio era erguido por uma cooperativa que deixara outros clientes na mão.

Lula foi denunciado também porque a OAS pagou valores supostamente exorbitantes pela guarda da quinquilharia de ex-presidente num depósito. São acusações que beiram o ridículo aos olhos do cidadão comum.

Há muitos enredos entrelaçados e empresas com negócios com o governo, que contrataram Lula para fazer palestras. Mas o mercado de palestras é uma opção de renda para todo ex-presidente (com exceção de Dilma, claro) e a relação entre as palestras e a obtenção de vantagens junto ao governo federal pelas empresas que contrataram o palestrante está longe de ser provada.

Falo isso não como um defensor de Lula ou do PT. Estão mais que comprovados os crimes cometidos pelo partido na montagem de gigantesco esquema de corrupção e sentimos todos na pele a ruína econômica a que nos levou o modo petista de governar, sobretudo sob a batuta da inepta Dilma Rousseff.

O esquema de corrupção tinha como grande objetivo a manutenção do poder. Estratégia, portanto, de interesse imediato do comandante máximo da sigla, o próprio Lula. Portanto, não há como duvidar da ciência que ele tinha de todo o processo.

Está claro também que no caminho, vários se lambuzaram — como disse Jaques Wagner — e, vendo tanto dinheiro fácil, botaram no bolso.

Ao que parece, porém, Lula teve a inteligência de passar ao largo. Quem duvida de que, houvesse algo mais contundente contra ele já teria sido vazado?

As acusações tais como estão colocadas, só fazem reforçar a tese da perseguição política. A Lava Jato ia muito bem até voltar-se contra Lula, valendo-se de motivos difíceis de sustentar. Fica parecendo que os cabeças da investigação chegaram à conclusão de que se as denúncias são frágeis, que sejam, desde que não se perca o prazo necessário para condená-lo na justiça, de preferência em primeira e segunda instância, para que fique inelegível.

Tal postura só reforça o mito em torno de Lula e infla suas intenções de voto.