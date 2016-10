MEC libera locais de prova do Enem 2016

inistério da Educação liberou, na tarde desta quarta-feira (19), a consulta aos locais de prova da edição 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos e candidatas já podem consultar, pelo site http://enem.inep.gov.br/participante/ , seu cartão de confirmação, para saber qual é o endereço em que farão as provas. Também possível checar o endereço da prova pelo aplicativo oficial do Enem 2016.

Neste ano, as provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. No primeiro dia, sábado, o candidato terá 4 horas e 30 minutos para responder questões de ciências humanas e de ciências da natureza. No domingo, ele terá 5 horas e 30 minutos para as perguntas de linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e redação.

Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. As provas começarão, nos dois dias, às 13h30. Os gabaritos oficiais das questões objetivas serão divulgados pelo Inep até o dia 9 de novembro. Já os resultados ainda não têm data marcada para serem apresentados.

A hora de fechamento dos portões do Enem é o mesmo para todo o Brasil, e segue o horário oficial de Brasília. Porém, por causa do horário de verão, os estados brasileiros estão em quatro fusos horários diferentes – isso quer dizer que, quando for 13h em Brasília, o relógio em alguns estados pode marcar 12h, 11h ou até 10h.