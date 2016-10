Salvador: Homem com seringa é detido em estação do metrô

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi detido por volta das 13h desta quarta-feira (19) com uma seringa na estação do metrô de Pirajá. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) o homem estava com uma seringa e foi levado para a 11º Delegacia, no bairro de Tancredo Neves, onde prestará depoimento nesta tarde. De acordo com a CCR, concessionária que administra o metrô, um passageiro do metrô viu o homem com a seringa e chamou os seguranças da CCR, que o acionaram a polícia.

A prisão acontece no mesmo dia em que foi confirmada uma quarta vítima de um homem que está atacando pessoas desde 18 de setembro com uma seringa. Contudo, a polícia ainda não informou se o homem que foi detido tem alguma relação com os ataques.

Até hoje, quatro pessoas já foram atendidas no Hospital Couto Maia, em Salvador, vítimas do 'maníaco da seringa'. Segundo informações da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), uma das vítimas é uma operadora de caixa, de 41 anos, que esteve na unidade hospitalar na tarde desta terça-feira (18) afirmando ter sido ferida com uma seringa.