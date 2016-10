Edvaldo Lima anuncia apoio a Ronny para presidente

Seguem adiantadas as articulações do vereador Ronny, com vistas à reeleição para a presidência da Câmara, em votação que ocorre apenas em 01 de janeiro do próximo ano. Hoje foi a vez de Edvaldo Lima declarar voto no atual presidente. Com ele, chega-se ao décimo voto para Ronnny, que precisaria de apenas mais um para assegurar o cargo, desde que, é claro, ninguém mude de ideia até lá.

A dúvida é se o prefeito José Ronaldo lançaria um nome, já que Ronny foi se impondo por iniciativa própria quando se elegeu em janeiro de 2015 para o mandato de dois anos que está se encerrando.

Ao declarar seu apoio, o vereador Edvaldo Lima elogiou a postura do colega, por ter demonstrado independência na condução do Legislativo. “Esta casa nestes dois anos, não ficou tão atrelada, apesar do senhor ser ligado ao governo, mas fez com que a casa tivesse a independência necessária”, avaliou. “O senhor soube olhar para todos os vereadores, não discriminando nenhum deles e trabalhando com todos”, comentou.

No dia anterior, o outro oposicionista, Alberto Nery, fez também o anúncio do apoio a Ronny.