Família de PM é encontrada morta no Rio

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias das mortes de Marilene José Martins, 60 anos, Fernando José Martins, 36 anos, e de duas crianças de 7 e 5 anos de idade, ocorridas na manhã de hoje, (19), no bairro Parque Tietê, em São João de Meriti, Baixada Fluminense. As vítimas eram familiares de um sargento da Polícia Militar lotado no 5º batalhão, na região central do Rio.

Marilene foi morta em decorrência de lesões produzidas por faca, Fernando foi morto também a facadas e as duas crianças foram estranguladas. O policial militar Cristiano José Martins encontrou os corpos das vítimas ao chegar do trabalho pela manhã. Ele desconfiou que havia algo estranho na casa, porque o cachorro da família estava morto a facadas no quintal. Ao entrar na casa, Cristiano verificou que a porta da frente estava trancada e a dos fundos arrombada a golpes de marreta ou machado. Em seguida, ele encontrou o corpo da mãe, do irmão e das duas crianças espalhados pelos cômodos da casa.

Um sobrevivente que dormia em um quarto nos fundos, isolado da casa principal, está prestando depoimento à polícia. De acordo com a Polícia Civil, foi realizada a perícia técnica no local e iniciou-se um trabalho de investigação visando apurar detalhadamente as circunstâncias do crime e sua autoria.

O local onde ocorreu o crime fica perto da comunidade Morro Azul, dominada por traficantes de drogas que lutam com uma milícia que tenta invadir a região.

O encarregado das investigações, delegado Giniton Lages, disse que acredita ser pouco provável uma ação do tráfico contra a família do poicial. Para ele, a tese mais fore é de crime passional, mas Lages não quis adiantar detalhes da linha de investigação.