XV Olimpíada Estudantil começa nesta sexta-feira

Mais de 3.500 alunos de 60 escolas públicas – municipais e estaduais – e privadas estarão envolvidas na maior competição escolar da Bahia. A partir da próxima sexta-feira, 21, começa a XV Olimpíada Estudantil de Feira de Santana, promovida pela Prefeitura através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

O evento esportivo terá a duração de um mês com disputas nas modalidades de futebol, futsal, vôlei de quadra, vôlei de areia, handebol, basquete, ginástica rítmica, xadrez, natação, atletismo e karatê.

As disputas serão realizadas no Complexo Esportivo Oyama Pinto, no Ginásio Municipal Joselito Amorim e no Ginásio da Escola Municipal Antônio Gonçalves, no Parque Ipê.

“O governo municipal vem investindo neste evento, que a cada ano cresce mais. É o momento onde os alunos interagem e fazem amizades, além da grande oportunidade de vivenciar a emoção de participar de uma competição”, ressaltou o diretor de Esportes, Emerson Brito.