Policial federal que escoltou Eduardo Cunha faz sucesso nas redes sociais

O policial federal Lucas Valença, que escoltou Eduardo Cunha até o avião onde embarcou para Curitiba, nesta quarta-feira (19), faz sucesso entre internautas desde que apareceu nas primeiras imagens, ao lado do ex-presidente da Câmara. Apelidado como 'hipster da federal', o policial aparece com um visual com barba e coque nos cabelos.

No seu perfil no Instagram, desde que foi localizado pelos internautas, Lucas Valença já ganhou mais de cinco mil seguidores em uma hora. A conta atualmente registra mais de 36 mil seguidores. Entre os comentários, há agradecimentos dos seguidores pela prisão de Cunha, além de elogios ao seu visual.