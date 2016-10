Dilma recebeu com surpresa notícia da prisão de Eduardo Cunha, diz coluna

A ex-presidente Dilma Rousseff ficou surpresa com a notícia da prisão do ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), nesta quarta-feira (19).

De acordo com a coluna Expresso, da Época, a petista recebeu a informação através de assessores e, logo depois, passou a acompanhar a repercussão da notícia pela televisão.

Cunha é apontado por Dilma como um de seus maiores algozes enquanto esteve na Presidência da República. Foi ele quem autorizou a abertura do processo que culminou no seu afastamento definitivo do cargo. A ex-presidente ainda acusa Cunha de ter chantageado e sabotado seu governo.