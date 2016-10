Governador firma parceria com ANTT para uso de fibra ótica das BRs 324 e 116

O governador Rui Costa firmou, nesta quarta-feira (19), parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para levar fibra ótica para diversas regiões da Bahia. Em encontro com o presidente da agência, Jorge Bastos, foi acertada a cessão de fibra ótica que já passa pelo percurso das BRs 324 e 116 no estado.

Para isso, a concessionária Via Bahia deve ceder parte das fibras para uso do Governo do Estado.

"Nossa determinação é levar fibra ótica para que escolas, hospitais e a segurança pública contem com banda larga para que a inclusão digital aconteça e para que os serviços públicos sejam otimizados, como é o caso da saúde e da segurança", explicou o governador.

O diretor-presidente da ANTT, assinalou que dará todo apoio para a iniciativa seja efetivada. Rui Costa adiantou que está em fase de preparação um edital para disponibilizar as faixas de domínio das rodovias estaduais para investidores privados que queiram passar fibra ótica por essas estradas. Os secretários estaduais Bruno Dauster (Casa Civil) e Macus Cavalcanti (Infraestrutura) acompanharam o governador na reunião na sede da ANTT.