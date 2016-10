Conflitos comerciais, diz FitDance sobre saída de Lorena Improta

O FitDance atribuiu a saída de Lorena Improta à incompatibilidade comercial. Segundo comunicado publicado no perfil do Instagram do grupo de dança, "primeiramente decidimos dar uma pausa nas aparições nos vídeos e eventos tentando buscar melhores caminhos e estratégias para o bem estar das parcerias. Porém não encontramos a melhor forma de conciliar todos eles".

A bailarina do Domingão do Faustão publicou na tarde desta quarta (19), que deixou o conjunto contra sua vontade. Lorena é uma das fundadoras do FitDance e vai se dedicar à carreira nacional.

"Toda parceria tem hora para começar e para terminar. Esta decisão não foi minha. O grupo foi muito importante para minha carreira. Gostaria de continuar, mas infelizmente a relação chegou ao fim”, postou ela em seu Instagram.

Leia o texto publicado pelo grupo:

Olá pessoal, muitos já sabem que Lore não estará mais fazendo parte da nossa equipe. Os fãs vinham perguntando sobre ela estar ausente dos projetos da empresa. Lore teve oportunidade de encarar novos desafios e conquistas, os quais contou com todo nosso apoio, como sempre foi em todos passos da sua carreira. Essa nova conquista trouxe pra ela parceiros, patrocínios e oportunidades de projetos particulares, o que acabou gerando conflitos comerciais.

Como o Fitdance e Lore sempre tiveram um postura profissional e de amizade, para não gerar problemas para todos, primeiramente decidimos dar uma pausa nas aparições nos vídeos e eventos tentando buscar melhores caminhos e estratégias para o bem estar das parcerias. Porém não encontramos a melhor forma de conciliar todos eles. Por isso, como viram, sentamos semana passada para discutir um novo caminho, já que agora ela está vivendo uma fase cheia de novas oportunidades.

A saída de um de nossos integrantes é um momento muito difícil que nos causa muita tristeza pois sempre estivemos juntos, crescendo, sorrindo e dançando muito.

Lore, estamos aqui para desejar tudo de bom pra você, essa linda menina com luz, talento e muito carisma que tem um futuro brilhante pela frente. #SucessoSempre! #FitDance.