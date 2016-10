Número de pessoas atacadas por maníaco da seringa chega a sete

O número de pessoas atacadas por um homem com seringa na rua chegou a sete este ano, segundo informou ontem (19) a Secretaria da Saúde (Sesab). Um dos casos foi registrado em setembro e todos os demais aconteceram em outubro. Outros dois casos foram esclarecidos e não têm relação com os ataques que estão sendo investigados pela polícia.

A Sesab não tem informações sobre a procedência dos pacientes. Dos sete caso, pelo menos quatro já foram registrados na polícia. Um suspeito foi detido hoje na Estação Pirajá, quando um segurança estranhou o fato dele estar segurando uma seringa. Levado à 11ª Delegacia (Tancredo Neves), Roque Santos do Carmo, 38 anos, negou envolvimento nos ataques. Morador de rua e aparentando ter problemas mentais, ele afirmou que achou a seringa, que segundo ele tinha café, dentro de um lixo. Ele foi ouvido e liberado. Nenhum dos atacados o reconheceu.

Um motorista de ônibus foi o primeiro. No dia 18 de setembro, Edson dos Santos Melo, 40 anos, registrou queixa na 3ª Delegacia por ter sido vítima de um ataque semelhante, na Ribeira. Um soldado do Exército denunciou o caso em seguida. Ele foi espetado no último dia 7, quando caminhava na Avenida Joana Angélica. O terceiro caso foi ontem, envolvendo a operadora de caixa Eliana dos Santos Pires, 41 anos, também na Ribeira. Por fim, uma estudante de 12 anos foi atacada na manhã desta quarta-feira (19) e é a quarta vítima do “maníaco da seringa”. Ela foi espetada na localidade de Areal, no bairro da Ribeira.