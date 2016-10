Vaquejadas: Carmen Lúcia x Seu José e Otto Alencar

José, cearense, porteiro do prédio da jornalista Eliane Cantanhede, mandou perguntar à ministra Carmen Lúcia, que na terça-feira tinha compromisso de dar entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, por que o STF decidiu proibir a vaquejada, “sem conhecer o problema, sem entender a importância para a região”?

A presidente do STF respondeu no programa que inicialmente pensava que a vaquejada fosse uma atividade inofensiva para os animais. Mas que após assistir vários vídeos antes de dar o voto sobre o assunto, viu que não era bem assim e que os animais são efetivamente maltratados, embora não tenha entrado em detalhes.

“Assisti nem sei quantos vídeos. Apenas lendo os textos, até achei que era só algo festivo, cultural. E a gente não pode criar uma sociedade tão cheia de ‘não me toques’. Mas quando fui assistir o que eles fazem com o touro, aí era impossível. Porque é por em estado mesmo de sofrimento. Foi por isso que votei. Também achei no início que não tinha nada, mas assisti a muita coisa pra chegar àquela decisão. Realmente tudo que põe em estado de sofrimento animal inclusive passa para o ser humano uma abertura para ele também se tornar mais e mais insensível com o sofrimento. E a insensibilidade com o sofrimento de um animal passa para a insensibilidade com outro ser humano e nós estamos vendo em que sociedade estamos vivendo, em que a vida no final fica valendo pouco”, justificou a juíza.

OTTO QUER MAIS DISCUSSÃO

O senador Otto Alencar protestou no Senado contra a decisão do STF. Além de relacionar diversas outras práticas que seriam de maus tratos aos animais, considerou absurdo o modo como o STF decidiu, pois para ele não houve a discussão necessária.

“O Supremo Tribunal Federal lá atrás fez audiência pública pra saber se podia fazer a biografia do Roberto Carlos, fez audiência pública e debateu muito tempo. Fez audiência pública pra saber se podia botar bar na beira de estrada. Fez pra TV a cabo, pra várias atividades. Se deveria pelo menos dar oportunidade de se fazer uma audiência pública no Senado Federal e também lá no Supremo Tribunal Federal, pra se ouvir o outro lado. Não é possível que com uma canetada só se vá discordar de vários estados, de várias assembleias que aprovaram essa matéria. Não se dá direito a voz porque é do Nordeste brasileiro, porque é uma tradição nordestina?”, questionou.

O senador listou uma série de atividades profissionais prejudicadas caso as vaquejadas permaneçam proibidas, como veterinário, vaqueiro, casqueador do cavalo, o que faz a ferradura, o selim, e até o que vende picolé ou churrasquinho nos eventos.

Otto mencionou ainda esportes que também causam danos aos animais. “Se proibir a vaquejada, vai ter que proibir também a corrida de puro sangue inglês em São Paulo. 2.200 metros, quando o cavalo sai do patíbulo apanhando até a chegada, muitas vezes com fibrilação cardíaca, e cai duro no chão. É muito mais maltrato do que a vaquejada. Tem que proibir o hipismo, onde rompe o joelho do animal. Na Olimpíada do Brasil inclusive aconteceu isso. O pólo, enfim”.

E incluiu na argumentação até o consumo da carne na alimentação humana. “Tem que proibir a castração do boi, pra que ele, não sendo castrado não permita a picanha na mesa dos barões dos grandes centros urbanos, tem que proibir também que se ferre o boi. Agora nesse momento em que estou falando sobre vaquejada, mil vaqueiros estão nas fazendas derrubando boi pra que entre no curral, vá pro frigorífico pra que lá receba uma porrada no cachaço, caia duro no chão, se tire o couro, faça o filé mignon, pra que aqueles que são contra possam saborear, nos grandes restaurantes do Brasil”.

O senador baiano é relator de projeto, com previsão de votação no próximo dia 25 na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, que torna a vaquejada um patrimônio cultural imaterial. Ele espera que esta lei seja suficiente para preservar a realização das vaquejadas. Caso não dê resultado, diz que pretende apresentar uma proposta de emenda constitucional.