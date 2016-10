Sertanejo Mariano está na UTI após acidente no Caldeirão

O cantor Mariano está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, após sofrer um acidente em uma prova do Caldeirão do Huck. Mariano bateu a cabeça na última terça (18) após saltar do trampolim quando participava de gravações do quadro "Saltibum".

Segundo produtor do programa revelou à revista Veja, o cantor foi levado para a UTI por precaução e para que ele tenha melhor tratamento. “A TV Globo pede para ter um cuidado maior com ele”, contou Alberto Abdallah.

Ainda segundo a publicação, o apresentador Luciano Huck foi visitar o sertanejo na quarta. A TV Globo está pagando todo o tratamento do cantor.

Do quarto da UTI, o cantor postou um vídeo em seu perfil na rede social Instagram para agradecer o carinho que tem recebido dos fãs.