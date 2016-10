Agente da PF que escoltou Cunha era opositor a Dilma e apagou post após sucesso na web

O agente Lucas Soares Dantas Valença, lotado na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, tem um dos rostos mais conhecidos do Brasil no momento. Ele se tornou uma espécie de celebridade nas redes sociais após imagens em que aparece escoltando o ex-deuptado federal Eduardo Cunha serem difundidas na internet.

Desde que teve o perfil divulgado na web, Lucas ganhou 100 mil seguidores em 24 horas, que buscavam ver mais imagens do agente com coque samurai e barba que remete a "lenhador urbano". Nas redes sociais, ele ficou conhecido como "hipster da federal" e "policial gato".

No Facebook, porém, é possível ver que o agente também era crítico do governo de Dilma Rousseff, a quem dizia estar "despreparada" e a acusa de "apoio de uma massa de corruptos". No início de 2014, por exemplo, o agente escreveu em seu Facebook: "Não sei quem foram os felas que a colocaram lá! Mas faço questão de fazer parte de quem vai tirar!". A mensagem era acompanhada da frase "impeachment da presidente Dilma" e uma imagem da ex-presidente.

Meses depois, no dia da reeleição de Dilma, o policial voltou a criticar a petista. Em sua publicação, ele diz não acreditar na reeleição da ex-presidente e chega a insinuar que tenha havido manipulação das urnas.

"Por mais que certa parte da população tenha votado nela, a despeito do seu despreparo, gagueira, insegurança, apoio de uma massa de corruptos", publicou o policial. Ele ainda continua: "Eu prefiro crer que a manipulação das urnas foi o grande responsável por esse lastimável resultado! Aquelas mesmas urnas que não computaram sequer um voto para alguns candidatos a vereadores, como se não tivessem nem eles mesmos votado em si."

Depois de seu sucesso repentino na web, entretanto, as mensagens foram apagadas do perfil do agente no Facebook.