Galvão diz que jogadores da seleção estão sem falar com ele após críticas

O narrador Galvão Bueno contou no 'Programa do Jô' que alguns jogadores da seleção brasileira de futebol ainda não estão falando com ele, após as duras críticas feitas durante a Olimpíada Rio 2016. O time foi alvo do jornalista depois de maus resultados, mas acabou levando o tão sonhado ouro olímpico.

“Eu torço pela seleção, mas também dou cada pancada”, comentou o narrador, que também confessou ter feito um duro discurso durante a transmissão do 'Jornal Nacional'. “Nós íamos para o fundo do poço, mas talvez eu até tenha exagerado na crítica naquele dia”, admitiu.

Acostumado a elogiar a seleção, o puxão de orelha chamou atenção na época e foi questionado por Jô. “Você não receia ter que se desdizer, já que você elogia tanto qualquer um que seja nosso técnico?”, questionou o apresentador.

Na época da Rio 2016, Galvão criticou os jogadores da seleção. "As milhões de pessoas que estão em casa têm direito, sim, de ouvir. O seu ídolo, o seu jogador, aquele que joga com a camisa da Seleção Brasileira. É feio, muito feio. Não é profissional, não é ético e não é correto, sair de campo o time inteiro e se negar a falar. Alguém tinha que assumir e falar", disse, irritado.