Professores de 27 municípios compartilham experiências do Pnaic

Professores de 27 municípios da Bahia trocaram experiências no Seminário do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que aconteceu nesta quarta-feira, 19, na sede do Núcleo Regional de Educação 19, de Feira de Santana. Professores da Seduc, que atuam no Núcleo de Alfabetização, também compartilharam as ações do Pnaic no município.

Atualmente, a Rede de Feira de Santana possui 174 professores do ciclo inicial - que atuam nas séries do 1º ao 3º ano), envolvidos nas atividades do Pnaic. O programa beneficia 3.230 alunos da Rede Municipal.

“Tivemos uma experiência exitosa aqui em Feira de Santana. É importante compartilhamos nossas vivências, pois temos um parâmetro para avaliar o nosso progresso. Percebemos que nosso município, de acordo com o seu tamanho e número de crianças beneficiadas, tem tido êxito”, avaliou Karina Macêdo Assis, coordenadora do Núcleo de Alfabetização da Seduc.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.