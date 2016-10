O deputado Irmão Lázaro (PSC) deixou a Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de Salvador e retornou à Câmara dos Deputados.

De acordo com amigos do deputado, ele não teve conflito com o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) e deixou a secretária para fazer emendas parlamentares destinando verbas para municípios baianos.