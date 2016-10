Defesa de Cunha cogita fazer reclamação contra Moro no Supremo Tribunal Federal

A defesa do ex-presidente Eduardo Cunha estuda fazer uma reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do juiz Sergio Moro que determinou a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados. Cunha foi preso preventivamente na quarta-feira (19).

Seus advogados acreditam que quando o ministro do STF Teori Zavascki decidiu-se pelo afastamento do ex-deputado do comando da casa, o magistrado entendeu que o pedido de prisão feito pelo Ministério Público Federal estava prejudicado. Teori, ainda segundo essa linha, interpretou que Cunha não representava mais risco para o andamento das investigações.