Bebê é encontrado vivo dentro de carro após pais serem mortos a tiros

Um casal foi encontrado morto nesta quinta-feira (20) em uma estrada vicinal de Terezópolis de Goiás, Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, ambos foram baleados próximos ao veículo que pertence a eles. Um bebê, de aproximadamente 10 meses, filho das vítimas, foi achado vivo dentro do carro, sentado em uma cadeirinha, no banco de trás.

Segundo o delegado Daniel Nunes Guimarães, responsável pelo caso, populares que acharam o casal e acionaram a PM, que resgatou a criança. O homem morto tem 27 anos. Já a mulher dele ainda não teve a idade descoberta.

Guimarães disse que afirmou ainda que as vítimas foram atingidas por uma espingarda calibre 12. "Ele levou um tiro nas costas e ela no abdômen. Ainda não temos informações sobre os suspeitos", disse ao G1.

Conforme as investigações, o casal tem outras duas filhas, de 7 e 6 anos, que no momento do crime, estavam na escola. A família morava em Anápolis, a 26 km de Terezópolis. O homem, que tem passagem por porte ilegal de arma, já havia sido vítima de um crime.

"Eles são de Aparecida de Goiânia [também na Região Metropolitana], mas há quatro anos saíram de lá porque o rapaz sofreu uma tentativa de homicídio. Ainda estamos investigando o que seria, pois alguns parentes ouvidos não souberam explicar exatamente o que ocorreu", destaca.

O bebê está sob os cuidados do Conselho Tutelar e deve ser entre posteriormente a familiares.