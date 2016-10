Guarda Municipal é assassinado com 40 facadas no Feira IX

Na madrugada desta sexta-feira (21), o Guarda municipal do município de São Gonçalo dos Campos, Otávio Galvão Andrade Neto, 36 anos, foi assassinado com cerca de 40 facadas. no conjunto Feira IX, em Feira de Santana.

De acordo com as informações do delegado Gustavo Coutinho, da Delegacia de Homicídios, a vítima estava sem roupas e com uma amordaça na boca.

Segundo populares, na residência estavam várias pessoas fazendo consumo de bebida alcoólicae um casal foi visto saindo da garagem da residência em um veículo Gol branco (placa final 9444), logo após o crime.

Os vizinhos ouviram os gritos da vítima pedindo socorro e falando: “Não me mate, Tamires”. A polícia já iniciou a investigação do crime e procura a mulher de prenome Tamires.