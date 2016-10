Dois morrem e três ficam feridos após acidente no sudoeste da Bahia

Um capotamento na BR-420, na região da cidade de Jaguaquara, deixou duas pessoas mortas e três feridas, na noite de quinta-feira (20).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma garrafa de vinho foi encontrada ao lado de uma das vítimas, o que levantou a suspeita de que o motorista, de 62 anos, estivesse embriagado e por isso perdeu o controle do carro.

O condutor e uma mulher morreram no local do acidente. Os outros ocupantes com idades entre 43 e 47 ficaram feridos e foram socorridos por uma equipe do Samu para o Hospital Municipal de Jaguaquara. Duas das vítimas foram transferidas para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié.

Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Jequié.