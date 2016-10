UFRB suspende aulas em seis cidades após ocupação de alunos

Todos os seis campi da Universidade Federal do Recôncavo Bahia (UFRB) estão sem aulas desde a quarta-feira (19), de acordo com a assessoria da instituição. A suspensão ocorre por conta da ocupação dos estudantes, que protestam contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que estabelece teto para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos.

A universidade tem campus nas cidades de Cruz das Almas, Cachoeira, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Santo Amaro. A previsão da universidade é de que as aulas sejam retomadas na próxima terça-feira (25).

Além da UFRB, também estão suspensas as aulas no Instituto Federal da Bahia (IFBA) na cidade de Vitória da Conquista desde a terça-feira (18), por conta da mobilização de estudante contra a PEC 241.

Os campi de Valença e Paulo Afonso do IFBA também registram ocupação e estão com parte das atividades paradas. De acordo com a chefia de gabinete do campus em Valença, os estudantes acampam na área externa do campus, mas as aulas no local estão mantidas. Em Paulo Afonso, o instituto não informou quais atividades foram suspensas. As informações são do G1 Bahia.