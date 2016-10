UFRB divulga seleção para professor substituto do Centro de Artes, Humanidades e Letras

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado com vistas à contratação de professor substituto para o Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), campus Cachoeira. As vagas são na área de Campanha Publicitária e Radiojornalismo e Produção Radiofônica. A titulação exigida é o Mestrado em Jornalismo, Comunicação ou áreas afins.

As inscrições estarão abertas no período de 20 a 27 de outubro, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, na sala da Gerência Técnica, localizada no Quarteirão Leite Alves, 2º andar, do Centro de Artes, Humanidades e Letras, de forma presencial ou por procuração. Podem se inscrever somente candidatos brasileiros ou estrangeiros com visto permanente, desde que os candidatos não tenham sido professores substitutos em Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) ou que não tenham trabalhado, com contrato temporário, em outro órgão federal, nos últimos 24 meses.

A vaga para Radiojornalismo e Produção Radiofônica tem como perfil desejado: atuação em disciplinas e projetos de caráter teórico, técnico e laboratorial, desenvolvidos em sala de aula e em coberturas e programas de jornalismo-geral e especializado.

O processo seletivo constará de duas etapas distintas: análise de currículo, com peso 3,00, e prova didática, com peso 7,00. As provas serão realizadas nos dias 01 e 02 de novembro, no CAHL. A média final mínima para a aprovação será 7,00 e o candidato que obtiver a maior nota para aprovação será indicado para assumir a vaga.

O resultado será divulgado internamente até o dia 03 de novembro, fixado no mural da Direção tendo posterior publicação no Diário Oficial da União. O contrato temporário terá a vigência de 6 meses e/ou coincidirá com a data de término do semestre letivo, não podendo ser inferior a 30 dias e, em caso de renovação, não poderá ultrapassar a vigência de 24 meses. O prazo de validade da seleção será de um ano.