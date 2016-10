Feira de Santana está entre cidades baianas em estado de emergência

A estiagem que atinge diversos estados brasileiros levou à publicação, nesta quinta-feira, 20, no Diário Oficial da União (DOU), de uma nova lista de 15 municípios que tiveram a situação de emergência reconhecidos pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração (Sedec-MI).

Entre eles estão Feira de Santana, Paratinga, Saúde e Utinga. Até esta quinta, a União tinha 120 municípios baianos com processos reconhecidos por causa da irregularidade das chuvas. Já a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) está com decretos vigentes por causa da seca em 87 municípios.

Conforme a Sudec, no total são 1.632.538 pessoas afetadas pela estiagem no estado, tanto por falta d’água quanto pelas perdas na agropecuária. Os dois municípios com maior população atingida são Itabuna, com 200.015 pessoas, e Ilhéus, com 128 mil habitantes afetados pelo fator climático.

Em Feira de Santana, são 55 mil moradores que sofrem com os reflexos da seca. De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Joedilson Machado, na última safra as perdas na atividade rural foram, em média, de 70%.

“Os produtores da agricultura familiar, que plantam principalmente feijão e milho, colheram muito abaixo da expectativa inicial”, afirmou Machado. Ele salientou que as chuvas deste ano foram “as mais baixas dos últimos cinco anos, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)”.

Para a população, um dos principais benefícios do reconhecimento da União para o estado de emergência por seca no município é o apoio recebido para a Operação Carro-Pipa Federal.

Além disso, há também a possibilidade de renegociação de dívidas do setor agrícola e respaldo do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) para que as regiões afetadas possam voltar a crescer economicamente, gerando emprego e renda para os habitantes. As informações são do A Tarde.