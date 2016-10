Tite convoca seleção brasileira para partidas contra Argentina e Peru; veja nomes

Sem grandes mudanças em relação ao time que venceu Bolívia e Venezuela neste mês, Tite revelou a sua terceira convocação como técnico da seleção brasileira nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro. A lista, novamente com 24 nomes, servirá para os jogos de novembro das eliminatórias, contra a Argentina, no Mineirão, e o Peru, em Lima. Marcelo, Casemiro e Douglas Costa, cortados dos últimos compromissos por lesão, estão de volta, mas o volante do Real Madrid ainda será reavaliado. Além deles, Oscar sai para a entrada de Rodrigo Caio. A apresentação dos jogadores está marcada para o próximo dia 6 em Belo Horizonte.

Assim como na última lista, Tite convocou 24 jogadores. Se naquela ocasião Paulinho estava suspenso do primeiro confronto, contra a Bolívia, agora o treinador não sabe se poderá contar com Casemiro. O volante do Real Madrid sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda, em duelo contra o Espanyol em meados de setembro, e ainda não voltou aos gramados. Ele será reavaliado e, apesar da convocação, sua presença nos jogos de novembro é incerta.

Justamente por conta dessa lesão, Casemiro foi cortado das vitórias sobre Bolívia e Venezuela neste mês. Para o seu lugar, foi chamado Rafael Carioca, volante do Atlético-MG. O mesmo aconteceu com Marcelo e Douglas Costa, que deram suas vagas a Wendell e Taison, respectivamente, por conta de problemas físicos. A única mudança de fato por opção de Tite foi a saída de Oscar para a entrada de Rodrigo Caio.

Na lista, Tite deu preferência aos jogadores que atuam no exterior (são 18 "estrangeiros contra seis que jogam no Brasil), após falar em "bom senso" para não desfalcar os clubes que estão na disputa do Brasileirão. Isso porque o campeonato não será interrompido para os jogos dos dias 10 de novembro, contra os argentinos no Mineirão, e 16, contra os peruanos em Lima.

O Brasil está invicto desde a chegada de Tite para o lugar de Dunga (quatro jogos e quatro vitórias) e assumiu a liderança das eliminatórias com 21 pontos, um à frente do Uruguai. A campanha valeu até uma subida no ranking da Fifa, para a terceira colocação. A Argentina aparece na quinta posição somando 16. Já o Peru é o oitavo, com oito.

CONFIRA A LISTA COMPLETA

Goleiros

Alisson - Roma (Itália)

Alex Muralha - Flamengo

Weverton - Atlético-PR

Zagueiros

Gil - Shandong (China)

Marquinhos - PSG (França)

Miranda - Inter de Milão (Itália)

Rodrigo Caio - São Paulo

Thiago Silva - PSG (França)

Laterais

Daniel Alves - Juventus (Itália)

Fagner - Corinthians

Filipe Luis - Atlético de Madrid (Espanha)

Marcelo - Real Madrid (Espanha)

Meias

Casemiro - Real Madrid (Espanha)

Fernandinho - Manchester City (Inglaterra)

Giuliano - Zenit (Rússia)

Lucas Lima - Santos

Paulinho - Guanghzou (China)

Philippe Coutinho - Liverpool (Inglaterra)

Renato Augusto - Beijing (China)

Willian - Chelsea (Inglaterra)

Atacantes

Douglas Costa - Bayern de Munique (Alemanha)

Roberto Firmino - Liverpool (Inglaterra)

Gabriel Jesus - Palmeiras

Neymar - Barcelona (Espanha)