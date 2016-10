Até 2021: Barça formaliza renovação de Neymar por mais três temporadas

O Barcelona formalizou nesta sexta-feira a renovação contratual de Neymar. O atacante brasileiro esteve presente na sede do clube e posou para uma foto oficial com papel e caneta em mãos, ao lado do presidente Josep Maria Bartomeu. O compromisso, que antes ia até o meio de 2018, foi renovado por mais três temporadas, até 30 de junho de 2021.

Segundo o próprio Neymar, o novo contrato já havia sido assinado anteriormente. O jogador confirmou isso durante evento de um patrocinador na semana passada. O ato realizado nesta sexta pelo Barça, portanto, foi apenas para formalizar a extensão.

Neymar foi alvo de grandes clubes na última janela de transferências: Paris Saint-Germain, Manchester United e Real Madrid. Dentre eles, quem chegou mais firme foi o PSG, que ofereceu cifras astronômicas ao craque. Mas a vontade de ficar em Barcelona falou mais alto.

"Estou muito feliz no Barça, na cidade e no clube com meus companheiros. Era tudo que eu sonhava e estou desfrutando muito. Gosto muito do ambiente, é muito divertido. Somos muito amigos, o grupo é muito unido e por isso ganha muitas coisas. Aqui é parecido com o Brasil, então a adaptação foi mais fácil. É difícil encontrar um ambiente como o nosso", reforçou o astro, também durante o evento realizado na semana passada.

Segundo o novo contrato, a cláusula de rescisão de Neymar é de € 200 milhões (cerca de R$ 684 milhões, na cotação atual euro/real) no primeiro ano, aumentado para € 222 milhões (R$ 759 milhões) no segundo e € 250 milhões (R$ 855 milhões) nos três anos complementares. O atacante recebeu ainda um aumento salarial substancial - de acordo com a imprensa catalã, ele ganhava € 8,8 milhões por ano e agora passa a receber € 15 milhões anuais (R$ 51 milhões).

Neymar é hoje o principal jogador da seleção brasileira e no Barcelona é peça fundamental do MSN, trio de ataque mais badalado e perigoso do futebol mundial, ao lado dos amigos Messi e Suárez. O técnico do time blaugrana, Luis Enrique, comemorou o novo acordo com o brasileiro.