Ministério da Educação libera R$ 39 milhões para manutenção de universidades

Em um cenário marcado por incertezas devido aos cortes nas instituições federais, o Ministério da Educação (MEC) liberou, na última terça-feira, R$ 39 milhões para as despesas de custeio de universidades e institutos federais da Bahia.

De acordo com o MEC, com essa liberação, as instituições no estado têm disponível, já a partir de terça, 100% do orçamento para as despesas de custeio, necessárias para a manutenção e continuação da prestação dos serviços.

A maior parte desse valor, R$ 24,5 milhões, será repassada às universidades federais, cujo total de recursos para custeio atingirá R$ 246,6 milhões neste ano, ultrapassando os R$ 230,6 milhões empenhados em 2015. Desses R$ 24,5 milhões, pouco mais de R$ 16,7 milhões, serão destinados à Universidade Federal da Bahia (Ufba).

De acordo com o reitor, João Carlos Salles, os recursos são bem-vindos, mas não são suficientes: “Estamos aliviados, mas não é suficiente. Precisamos também da liberação do valor de capital para dar continuidade aos serviços”, afirmou. Ele se refere à verba de capital (para obras e equipamentos) que está contingenciada - o valor também é de cerca de R$ 16 milhões.

Segundo o MEC, estão sendo liberados R$ 30 milhões a mais do que os valores empenhados em 2015 para custeio das universidades federais e da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.