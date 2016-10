Concluído prolongamento da avenida Fraga Maia

Importante vetor de desenvolvimento e de circulação de veículos, a avenida Francisco Fraga Maia já está totalmente pavimentada com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com a nova etapa de urbanização promovida pelo Governo Municipal. O trecho contemplado com as intervenções já está liberado para o tráfego, servindo como importante alternativa de ligação entre o Anel de Contorno e a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), através do bairro Alto do Papagaio.

Após a conclusão das obras de pavimentação asfáltica, agora o Governo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), está concluindo o serviço com a implantação de manilhas para realizar a drenagem de águas pluviais. A medida visa garantir maior durabilidade das obras e evitar acúmulo de água das chuvas, proporcionando maior segurança para quem trafega pelo local.

Em seguida, também será realizada a sinalização horizontal e vertical da avenida, além de melhorias com iluminação pública, tornando o equipamento uma das mais belas avenidas de Feira de Santana.

Somente nesta nova etapa conclusiva das obras foram mais de 1.600 metros quadrados de vias públicas urbanizadas. São intervenções facilitam a mobilidade urbana e asseguram maior conforto e segurança para os motoristas.