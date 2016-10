Cuca recebe exposição para deficientes visuais

Com proposta de inserir os deficientes visuais ao meio artístico, a exposição “Transcendência”, do artista Sergio Smera está exposta ao público no Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), na galeria Carlo Barbosa.

O diferencial das obras de Smera é que as peças podem ser tocadas. A exposição segue até o dia 29 de outubro e tem entrada gratuita.

Depois de alguns anos desenvolvendo pintura em que mesclava o acadêmico e o moderno, Smera desenvolve agora esculturas. Para ele, essa arte o possibilita mais liberdade criativa contrapondo as formas lisas, polidas e aveludadas dos trabalhos clássicos ao rugoso.

As peças estão repletas de superfícies reentrantes, salientes, côncavas e convexas que refletem movimentos e vitalidade.