Os Fogatas no Domingo tem teatro no Cuca

O mês de outubro no Domingo Tem Teatro está repleto de diversão para toda a família. Para esse domingo, 23 , temos a estreia do espetáculo “Os Fogatas” da Cia. Cuca de Teatro uma comédia de famílias para toda a família que se apresenta às 10h30 no Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte - CUCA.

A livre adaptação da Cia. Cuca de Teatro é inspirada no Texto “Os Cigarras e Os Formigas” da autora Maria Clara Machado. O espetáculo conta a história de três famílias muito diferentes, Os Formigas, Os Cigarras e Os Batistas. Esses buliçosos vizinhos irão se meter em planos, confusões com grandes revelações e um final surpreendente. Diversão garantida para crianças e adultos! Fundamentado nas técnicas do clown (palhaço), o espetáculo reúne também o teatro de animação em luvas e trilha musical ao vivo. A direção de Geovane Mascarenhas conta com a assistência da atriz, diretora e produtora Karina de Faria e co-direção do Grupo.

“A releitura acerca do trabalho desenvolvido pela Cia. Cuca de Teatro no espetáculo “Os Fogatas” nos dá a possibilidade de refletir de forma sutil sobre as relações interpessoais. As personagens representados pelas famílias dos Cigarras, Formigas e Batistas, além de suas vivencias inusitadas e hilárias, nos transmitem importantes valores como o respeito as diferenças e a necessidade do dialogo para se estabelecer uma convivência mais harmoniosa entre os indivíduos.O que percebo de mais interessante é que o espetáculo consegue prender tanto a criança quanto o adulto num universo lúdico onde tudo é possível”. Pontua a estudante de Serviço Social Camila Dias.

A Cia. Cuca de Teatro é uma cooperativa formada por artistas independentes que trabalham desde 1998 com Projetos e espetáculos voltados a infância e Juventude. Produzir espetáculos de qualidade que permitam, de forma diferenciada, o entendimento da criança, do jovem e do adulto, sempre foi o compromisso da Cia Cuca de Teatro e marca registrada dos seus trabalhos. O grupo se dedica desde 2002 à pesquisa do clown, da comicidade, da música e das técnicas circenses como fonte inspiradora do processo criativo. A vocação em desenvolver projetos sócio-educativos e culturais nasce da natureza humanitária de seus integrantes que buscam, através da arte, favorecer novos saberes, novas emoções e a capacidade do indivíduo de transpor os seus limites e potencialidades. Mais informações sobre o trabalho no Grupo no site:www.ciacucadeteatro.com.br.

O Domingo Tem Teatro é um Projeto realizado há 12 anos com apresentações sempre aos domingos pela manhã no Teatro do CUCA. A bilheteria abre a partir das 9h, assim como o espaço de lazer e diversão com brinquedos, pinturinhas e área de alimentação. E às 10h30 acontecem as apresentações teatrais que nesse domingo, 23, traz a cena o espetáculo “Os Fogatas” com a Cia. Cuca de Teatro. Nessa edição o Domingo Tem Teatro tem patrocínio da Pererê e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia

E para quem quer se tornar um fã do Domingo Tem Teatro, criança ou adulto, a dica é fazer a carteirinha de SÓCIO DO DOMINGO TEM TEATRO que pode ser feita aos domingos no horário das 09h00 às 12h30 ou pela internet através do e-mail: domingotemteatro@gmail.com. Para fazer a carteirinha não é cobrado nenhuma mensalidade, o objetivo é incentivar o púbico a se tornar um fã do Domingo Tem Teatro, um propagador da arte e da cultura, passando a obter mais vantagens e benefícios, como descontos nos ingressos e participação nos sorteios semanais e no Especial de Final de ano.

Saiba mais sobre a programação do Domingo Tem Teatro que segue até dezembro e sobre o Programa do Sócio (vantagens e benefícios) no site: www.ciacucadeteatro.com.br e pelo telefone:(75) 3491-8992 / E-Mail: domingotemteatro@gmail.com

SERVIÇO:

Espetáculo: “OS FOGATAS” com a Cia. Cuca de Teatro

QUANDO: Dias 23 e 30/10/2016

HORÁRIO DA APRESENTAÇÃO: Às 10h30

BILHETERIA, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E LAZER: A partir das 9h.

LOCAL: Teatro do CUCA (ENDEREÇO: Rua Conselheiro Franco, 66 – Centro – Feira de Santana – BA)

INGRESSOS: R$ 14,00 (Meia Promocional para adultos) – R$ 12,00 (Para sócios) - Ingressos a venda na bilheteria do teatro a partir das 09h

INFORMAÇÕES E RESERVAS DE INGRESSOS PARA SÓCIOS: domingotemteatro@gmail.com |(75)3491- 8992 | www.ciacucadeteatro.com.br | Facebook: Oficial Cia Cuca

REALIZAÇÃO: Cia. Cuca de Teatro