Inscrições para a escola de motoristas profissionais do Sest Senat terminam sábado

As inscrições para o projeto Escola de Motoristas Profissionais do Sest Senat estão abertas até sábado, dia (22). São 5.000 vagas oferecidas para dois novos cursos que vão capacitar motoristas de ônibus e de caminhão. As aulas serão oferecidas em 83 unidades operacionais de todo o país a partir de novembro.

Com o projeto, o Sest Senat promove a atualização de condutores já habilitados nas categorias D ou E de maneira a aumentar a empregabilidade e a qualidade dos serviços prestados à sociedade, garantindo mais eficiência e segurança no trânsito.

O curso de Motorista Profissional de Transporte de Produtos Perigosos vai oferecer 3.300 vagas e tem carga horária de 62 horas/aula. O de Motorista Profissional de Transporte Coletivo de Passageiros, tem 65 horas/aula e 1.700 vagas disponíveis. Os conteúdos aliam teoria e prática e trabalham temas como visão sistêmica do setor, condução segura e econômica, transporte de pessoas com deficiência e atendimento eficaz ao cliente. Os treinamentos práticos serão realizados em veículos com tecnologia embarcada.

Para as inscrições, os interessados devem ser maiores de 21 anos, possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), no mínimo nas categorias D (para o curso de motoristas de ônibus) e E (para o curso de condutores de caminhão), ter realizado curso obrigatório do Contran para exercer a atividade e residir no município/bairro atendido pela Unidade Operacional. Os motoristas contribuintes do Sest Senat terão prioridade na seleção.