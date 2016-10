Dentista realiza sonho de criança que queria sorrir 'igual aos coleguinhas'

Um garotinho de 6 anos emocionou a equipe de um posto médico do município de Guajeru, no sudoeste da Bahia, ao se levantar de uma cadeira de assistência odontológica e começar a chorar. Ele não reclamava de dor, nem de medo dos equipamentos que costumam assustar crianças de qualquer idade. As lágrimas celebravam a realização de um sonho: "ter os dentes iguais aos dos coleguinhas".

A história do pequeno Ryan Coutinho foi compartilhada por Amanda Mattos, de 25 anos, dentista responsável por devolver o sorriso ao menino que mora na zona rural de um município com pouco mais de oito mil habitantes. Ela conheceu o garoto há dois anos durante uma ação social em uma escola da localidade.

"Vi que Ryan não tinha os dentinhos da arcada superior e outros da inferior. Pedi que a professora procurasse a mãe e pedisse que o levasse até o posto, para que pudéssemos descobrir o que aconteceu e iniciar um tratamento", relata a dentista.

À época, a mãe do garotinho até foi ao posto de saúde. Entretanto, segundo Amanda Mattos, optou por não tentar um tratamento. Ela relatou que o filho perdeu os dentes aos três anos após um possível processo de cárie precoce. Ainda abalada, considerou que submetê-lo ao atendimento o faria reviver um trauma que também entristeceu a família.

Anos após, coincidentemente, a mãe da criança começou a trabalhar no posto de saúde como auxiliar de limpeza. Nesse período, o pequeno Ryan Coutinho sentiu uma dor em um dos dentes restantes da arcada inferior e precisou de assistência odontológica. Estava ali uma nova oportunidade de convencer a mãe a permitir um tratamento de reabilitação que permitisse que o garotinho voltasse a sorrir.

A mãe topou. Por meio de radiografia, a dentista percebeu que o menino tinha perdido os dentes de leite. Ela também identificou que ele apresentava um problema na arcada dentária que não possibilitaria mais o nascimento de muitos dos dentes perdidos. A prótese seria a saída necessária para recuperar o sorriso de Ryan.

A mãe não teria dinheiro para pagar o tratamento. O posto de saúde não oferece serviço de prótese dentária. Foi nesse contexto que Amanda Mattos decidiu ofertar o serviço de forma gratuita para criança. Ela já estava envolvida com a história do menino. Sabia que na escola ele se mantinha reservado, justamente pela vergonha de sorrir. "Tenho uma clínica particular em uma outra cidade. Trazia os materiais para cá e fui construindo a prótese", relatou.

No dia 14 de outubro deste ano, enfim, ela conseguiu realizar o sonho de Ryan, que hoje tem seis anos. "Colocamos a prótese. Ele sorriu para mim, levantou da cadeira e depois começou a chorar. Todos nós choramos juntos. Foi muito emocionante", relata.

No dia do procedimento, a dentista contou a história em sua página em uma rede social. Desde então, foram mais de 230 mil curtidas e 44 mil compartilhamentos. Amanda Mattos destaca que o tratamento com o pequeno será mantido. Como o passar do tempo, a prótese precisará de adaptações, que serão feitas com o mesmo comprometimento. "Sei que estou devolvendo mais do que os dentinhos dele", emociona-se. As informações são do G1.