Dez crianças da mesma família são encontradas em situação de abandono em Camaçari

Conselheiros tutelares de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, encontraram dez crianças de uma mesma família em situação de abandono. As crianças foram encontradas sozinhas em casa, sob a responsabilidade de uma irmã de 15 anos. Os pais teriam saído para ver um imóvel em Arembepe, praia de Camaçari.

De acordo com o Correio, as crianças têm entre 0 e 15 anos. Elas estavam com fome e colocaram uma panela de arroz em fogo com carvão. A irmã de 15 anos tinha ido à casa da avó buscar comida. Os pais, segundo os conselheiros, teriam saído na quinta-feira (13). Na sexta (14), vizinhos denunciaram o abandono.

As crianças foram encaminhadas para um abrigo em Lauro de Freitas, mas por ordem da Justiça vão voltar para a casa dos pais, que ainda tem mais um bebê de 20 dias e que estava com eles em Arembepe.