Com o contrato perto de acabar, Jô Soares negocia volta ao SBT, diz colunista

Parece que a ida de Jô Soares para o SBT está ficando mais próxima. De acordo com o colunista Flávio Ricco do site UOL, o apresentador teria conversado com Silvio Santos na última quarta-feira (19) através do telefone.

O colunista afirma que os dois já estabeleceram uma aproximação interessante, porém não se sabe onde isso vai dar. Jô Soares ainda tem dois meses de programa, já que anunciou o fim do talk-show para dezembro e garantiu que não ira parar.

A possível ida do apresentador para o SBT põe em dúvida a grade da emissora, já que quem ocupa o horário noturno é Danilo Gentili, com o programa The Noite, e de acordo com Ricco, o humorista é alguém que o dono do baú tem uma grande admiração.