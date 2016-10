Campeão olímpico agradece fã que o alertou sobre um tumor de pele

O nadador australiano Mack Horton, que foi ouro nos 400m nado livre nos Jogos Olímpicos Rio 2016, agradeceu pelas redes sociais um fã que o alertou sobre uma mancha suspeita no peito, aconselhando-o a procurar o serviço de saúde.

“Um salve para pessoa que falou para o médico da equipe de natação que eu verificasse meu sinal. Boa dica. Muito boa dica”, publicou Mack em seu perfil do Instagram nesta sexta-feira (21). O agradecimento era a legenda de uma foto em que o nadador aparece com um curativo no local onde tinha o sinal.

Ao procurar o médico, Mack foi diagnosticado com um melanoma, um tipo de câncer de pele. Segundo o jornal britânico “Daily Mail”, a fã, que não teve sua identidade divulgada, enviou um e-mail ao nadador dizendo que observou em fotos que a mancha em seu peito havia mudado com o tempo. O sinal foi removido na última sexta-feira (14)