Salvador: Líder de quadrilha de sonegação fiscal é preso em jatinho particular

O empresário Marcos Augusto da Silva Rocha, de 50 anos, apontado como líder de uma organização criminosa que atua com sonegação fiscal em três estados, na Bahia, Minas Gerais e Pernambuco, foi preso na sexta-feira (21), por equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Segundo a polícia, ele foi pego quando desembarcava de um jatinho particular, em Salvador.

A ação foi um apoio dado a Polícia Civil de Pernambuco, que possuía um mandado de prisão preventiva contra o empresário, por crimes contra a ordem tributária, expedido pela comarca de Ipojuca, em Pernambuco.

De acordo com a delegada Márcia Pereira, da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap/Draco), Marcos também é alvo de investigações da polícia baiana, já que em setembro de 2015 ele foi preso pela prática do mesmo crime.