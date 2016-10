Cadela é presa aos trilhos de metrô e tem vida salva por maquinista

Um maquinista salvou a vida de uma cadela de médio porte que estava amarrada aos trilhos do metrô da Linha Centro, entre as estações Cosme e Damião e Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. Segundo a assessoria da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) no Recife, ele resgatou o animal na tarde da última quinta-feira (20), por volta das 13h30.

Foi o maquinista quem notou a presença da cadela na linha e acionou o centro de controle. De acordo com G1, o profissional conduzia um trem no sentido oposto ao dos trilhos em que o animal estava preso. A ação durou cerca de 10 minutos e, depois de desamarrado, o animal fugiu. Ainda não se sabe quem teria cometido a crueldade ou se o animal tem dono. "A cachorra estava velhinha, é possível que o dono quisesse se livrar dela. Se foi isso, a gente espera que não faça essa maldade de novo, é uma covardia", avaliou Salvino Gomes, assessor de comunicação da CBTU.