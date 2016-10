WhatsApp finalmente está começando a trazer as videochamadas para os seus usuários. Segundo o OneWindows, donos de Windows Phone que usam o WhatsApp beta já conseguem usar o recurso.

"A mudança não foi realizada via atualização do aplicativo, o recurso parece ter sido adicionado nos servidores do WhatsApp", explica o site.

Ainda não se sabe quando a função estará disponível em outros sistemas operacionais.