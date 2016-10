Passe-Livre volta a ser confeccionado na sede da Via Feira segunda

A confecção e entrega dos cartões do Passe-Livre, inclusive os autorizados por decisões judiciais, voltam a ser realizadas na sede da Via Feira a partir da próxima segunda-feira, 24. Os interessados devem comparecer na rua Osvaldo Cruz, 165, bairro Kalilândia.

Apenas o atendimento inicial de entrada no requerimento e o agendamento prévio do serviço ainda poderá ser feito na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT). Desde o dia 30 de setembro a SMTT estava atendendo em regime especial com confecção e entrega imediata dos cartões de Passe-Livre, em razão da chegada de algumas decisões judiciais, determinando ao município a emissão para pessoas portadoras de algumas enfermidades não incluídas na Lei nº 2.397/2003.

Esse atendimento especial foi montado como medida emergencial para evitar transtornos no atendimento, devido grande número de pessoas, e ocorreu em parceria com Via Feira, que disponibilizou equipamento e pessoal.

A SMTT continuará realizando o atendimento inicial nos horários de 08h às 12h e das 14h às 17h, ocasião em que já serão informados qual a data de ida a Via Feira para o cadastro e foto do usuário e também o dia que receberá seu cartão, que é de uso individual e intransferível.