Maryzelia abre programação do projeto O Centro tem Cultura, no MAP

A cantora feirense Maryzelia será a principal atração da programação musical do Mercado de Arte Popular neste sábado, 22, quando será aberto o projeto O Centro Tem Cultura. A iniciativa que é resultado de parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec) e o Sesc (Serviço Social do Comércio), segue até o mês de novembro com várias atrações musicais gratuitas para o público, sempre aos sábados.

O show da sambista Maryzelia está previsto para as 13h30. A programação será aberta ao meio dia, com apresentação de voz e violão do cantor Rogério Lacerda. A tarde musical também contará com show de Luciano Pires e Banda.