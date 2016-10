Ônibus são assaltados em Feira de Santana

Dois ônibus do transporte urbano foram assaltados ontem (21), em Feira de Santana. Por volta das 16h, um veículo da empresa São João, que fazia linha para o bairro Santo Antonio dos Prazeres foi assaltado. Não detalhe sobre o autor do crime.

Já por volta das 18h30, o alvo foi um ônibus da empresa Rosa, que rodava para o bairro Pedra Ferrada. Dois homens armados anunciaram o assalto logo após a Praça da Matriz.

Não há detalhes sobre os valores roubados pelos bandidos nos dois assaltos. As vítimas prestaram queixa na delegacia. As informações são do site Central de Polícia.