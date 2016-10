Rui Costa estuda colocar Jaques Wagner em função atrelada à cúpula do Palácio de Ondina

O governador Rui Costa (PT) estuda a possibilidade de colocar o ex-ministro da Casa Civil Jaques Wagner em uma nova função atrelada à cúpula do Palácio de Ondina. Inicialmente, a ideia é ter Wagner como interlocutor direto do governo junto aos movimentos sociais e a classe política.

A probabilidade ganhou forma com o crescimento no nível de insatisfação dentro da base aliada e dos sinais de desmobilização entre grupos que representam a maior fatia da militância petista, como sindicatos e ONGs. “Rui é considerado gestor de perfil técnico, mas que governa com um corpo político, enquanto Wagner era gestor político que administrava com time técnico. Daí a importância de ter alguém hábil para preencher essa lacuna”, diz um dos principais auxiliares do governador.

No entanto, o futuro cargo do ex-ministro permanece no campo das hipóteses. A princípio, estão fora da pauta a Fundação Luís Eduardo Magalhães e as secretarias de Relações Institucionais e da Casa Civil, respectivamente, comandadas por Jones Carvalho, Josias Gomes e Bruno Dauster. As informações são da coluna Satélite.