As rampas de Feira, simbólicas do desleixo com cadeirantes e pedestres em geral

Esta, na esquina da rua Barão de Cotegipe com a Getúlio Vargas, é uma típica rampa (para cadeirantes?) das ruas de Feira de Santana. Mal feita, implantada indiferente à estrutura do piso ao redor. Fronteiriça a um traiçoeiro bueiro da rede de águas pluviais. Se um cadeirante a utilizar, precisará de ajuda para ultrapassá-la. A foto não é tridimensional e o leitor não pode ver que há uma elevação no asfalto, quando se desce da calçada pela rampa. É um batente no sentido calçada-rua e uma queda no sentido rua-calçada.

Uma armadilha. Sobretudo para um cego, que corre o risco de, traído pela enganosa segurança do piso tátil da rampa, tropeçar no batente do asfalto ou enfiar a bengala nos buracos do bueiro.

Mesmo péssima, a rampa tem uma virtude que outras não possuem, porque sequer ficam na esquina e estão em locais onde não há faixa de pedestre. Quem descer por elas, de cadeira de rodas ou bicicleta, estará no meio do fluxo dos carros. É estranho mas comum no Centro.

A situação catastrófica da acessibilidade em Feira de Santana foi pintada em cor de rosa pelo cadeirante Carlos Lacerda, que tem cargo na prefeitura e é membro do Conselho da Pessoa com Deficiência, em entrevista que concedeu a Juliana Vital para o Jornal da Manhã, na Rádio Jovem Pan, programa que ancoro de 6.30 às 8.00.

Vi com esperança a nomeação de Carlos Lacerda, membro do PPS, para ocupar um cargo de confiança no governo municipal. Afinal, ele sempre foi um combativo representante deste grupo de pessoas que de fato carecem totalmente de atenção do poder público.

Ninguém melhor para combater os problemas do que alguém que sofre na pele com eles. Assim, imaginei que a prefeitura poderia iniciar uma nova era em termos de atenção à mobilidade, apesar de vivermos numa cidade sitiada por total desordem nas ruas.

Ninguém que anda pela rua tem acessibilidade em Feira de Santana. Dar condições decentes a cadeirantes traria benefícios a todos. Mas nada mudou. Ou melhor, mudou Lacerda, que não cobra mais.

Na ótica dele, “Feira possuía um número reduzido de rampas de acesso há um tempo atrás. Hoje esse número é bastante considerável, mas ainda há uma necessidade de implantar novas. Os pontos de ônibus não estão totalmente adaptados. Mas com a implantação do BRT, o BRT vem obedecendo todas as normas de acessibilidade, e acredito que não teremos dificuldade para estar se dirigindo até um ponto de ônibus, com a implantação do BRT no município de Feira de Santana”.

O BRT, acredito que Lacerda tenha conhecimento, se restringe por enquanto à Getúlio Vargas e uma parte da João Durval. Portanto, há uma cidade inteira em volta dele, onde quem não pode andar livremente sobre duas pernas precisa se locomover também para pontos de ônibus.

A verdade é que o governo municipal é tão insensível ao tema que acabou de construir todo um caminho sob as árvores no canteiro central da Getúlio Vargas e não teve a consideração de fazer rampas. O ingresso neste agradável passeio está vetado a cadeirantes. Precisarão, como sempre, de alguém que suspenda a cadeira.

E as calçadas? — Ah, as calçadas são responsabilidade de cada proprietário — responde Lacerda.

E a prefeitura não tem que normatizar, que orientar, que cobrar? Sem ação do governo, nada será feito. Infelizmente raros são os particulares que se preocupam com isso. Como exemplo de até onde pode chegar o descaso do proprietário com o seu entorno, tome-se a lateral do Feira Palace Hotel pelo lado da Getúlio Vargas.

O único avanço relevante em acessibilidade em Feira de Santana nas últimas décadas ocorreu no edital da concessão do transporte coletivo, em que se estabeleceu a obrigação dos ônibus todos terem elevadores. Na entrevista, Lacerda atribuiu a providência a uma preocupação da prefeitura. Mas nem isso é correto. A regra é exigência de lei federal que era descumprida quando a cidade estava sob o jugo das concessionárias anteriores do setor.