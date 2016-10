Bahia empata com o Oeste e permanece fora do G4

A torcida do Bahia cumpriu a promessa e foi maioria na casa do adversário, no jogo disputado na tarde deste sábado (22), na cidade de Barueri, Região Metropolitana de São Paulo, mas em campo, o time não correspondeu e por pouco não decepcionava. Depois de zero a zero no primeiro tempo, o tricolor começou hesitando no segundo tempo e teve que correr em busca do empate.

Sem apresentar o futebol que os torcedores estão acostumados a ver dentro da Arena Fonte Nova, o tricolor acabou surpreendido pelo Oeste que só tem pouco mais de 35,4% de aproveitamento no campeonato e está perto da zona de rebaixamento. Os baianos acabaram surpreendidos pelo Oeste, com um gol de Pedro Carmona, aos 13 minutos do segundo tempo. A torcida fez silêncio, ficou preocupada, pois o time correu o risco de tomar o segundo.

Mas aos 19 minutos, sorte do Bahia: o zagueiro Bruno fez uma trapalhada na área e marcou contra, decretando o empate.

A torcida baiana ficou frustrada e muito preocupada, pois o time tem se embaraçado em alguns jogos em que aparece como favorito.

Agora enfrenta o Ceará, sábado (29), com a volta de Hernane, mas sem Luis Antônio que tomou o terceiro cartão amarelo. A volta do lateral esquerdo Moisés pode ser confirmada pelo departamento médico até o começo da próxima semana.