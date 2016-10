Gêmeos de 12 anos morrem afogados enquanto avô pescava em represa na Bahia

Dois irmãos gêmeos morreram afogados na tarde da última sexta-feira (21) em uma represa localizada na zona rural de Almadina, no sul da Bahia. As crianças de 12 anos, que não tiveram o nome revelado, tomavam banho no local enquanto o avô pescava.

Segundo informações da Polícia Civil, outros familiares das vítimas e pessoas que estavam na represa tentaram ajudar os irmãos, mas não tiveram sucesso. Não há mais detalhes sobre o afogamento.

Os corpos foram retirados da água pelas testemunhas da tragédia e foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna.