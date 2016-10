Ivete Sangalo leva crianças carentes para casa e desagrada vizinhos, diz colunista

Parece que os vizinhos de Ivete Sangalo não estão muito felizes com as atitudes da cantora. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", a artista tem levado crianças carentes para brincarem com o pequeno Marcelo, de 6 anos, no condomínio onde ela mora, no bairro do Campo Grande, em Salvador.

Segundo o colunista, as crianças convidadas por Ivete moram perto do condomínio onde a baiana vive. Porém, a atitude tem desagradado os vizinhos da cantora. De acordo com a publicação, inclusive, os vizinhos já estão discutindo providências a serem tomadas para resolver o "problema" causado pela cantora.